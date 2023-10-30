В вопросах финансового благополучия большую роль играют цифры. Алина Кабаева яркий тому пример.

В вопросах финансового благополучия большую роль играют цифры. Алина Кабаева яркий тому пример.Олимпийская чемпионка Алина Кабаева достигла небывалых высот. За ее плечами – победы в профессиональном спорте, общественная и политическая деятельность. Кабаева достигла большой популярности и успеха. В чем же ее секрет?Чтобы понять истинную причину успеха человека, нужно присмотреться к дате его рождения. По словам психолога и энергопрактика Веры Ганеевой, существует прямая связь между цифрой рождения человека и его финансовым успехом, как сообщает .Дело в том, что в дне рождения заложен настоящий код жизни каждого из нас. В этом коде заранее прописаны возможности во всех сферах. Это касается и материального благополучия, которым может похвастаться Алина Кабаева.Чтобы понять, насколько может быть успешен человек в финансовой сфере, нужно определить его архетип. Для этого приводятся к общей сумме все цифры рождения. Например 12 – это 1+2=3. Получается, что архетип человека, рожденного 12 мая – это 3, как у Алины Кабаевой.К архетипу, связанному с цифрой 3 относятся люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа. Это победители-богачи. У них всегда яркая внешность, они наделены харизмой, талантами и умением побеждать. Людям-тройкам в достижении побед помогает их оптимистичный характер. Заметно, что Алина Кабаева всегда смотрит в будущее с улыбкой.К архетипу, связанному с цифрой 6 относятся люди, рожденные 6, 15 и 24 числа. Их называют любимчиками Бога по той причине, что эти люди легко добиваются задуманного. Легче всего им достичь финансового благополучия в сфере искусства и развлечений. Главное – не забывать про ценность собственных достижений.Ну и архетип 8 – это люди, рожденные 8, 17 и 26 числа. Они являются яркими представителями материального мира. Они уже пришли на этот свет с энергией богатства и процветания. Так что "шестерки" и "тройки", куда входит Алина Кабаева, далеко не единственные счастливцы.Для "восьмерок" важно жить на позитиве, и тогда блага притянутся в их жизнь. Этим людям прямо противопоказана лень. Свой потенциал они должны использовать активно.Так что, исходя из этого становится понятно, почему многие достигают невероятных высот. Благодаря секрету цифр раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой.