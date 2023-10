Россияне Team Spirit стали двукратными победителями The International по Dota 2.

Российская команда Team Spirit обыграла западноевропейский коллектив Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12 - главного турнира года по Dota 2.Российский коллектив выиграл серию до трех побед со счетом 3-0 и стал второй командой - двукратным победителем The International. До Team Spirit такое достижение покорилось OG (2018, 2019) из Западной Европы.До этого Team Spirit выиграла турнир в 2021 году. Тогда российская команда в гранд-финале дебютного для себя The International одержала победу со счетом 3-2 над LGD Gaming (Китай) и выиграла рекордные 18,2 млн долларов. Gaimin Gladiators в текущем сезоне выиграла все три турнира серии "мейджор". Этот TI является для команды вторым: в прошлом году она заняла 9-12-е место.Team Spirit представляют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все - Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба - Украина). За Gaimin Gladiators выступают россиянин Антон dyrachyo Шкредов, американец Куинн Quinn Кэллахан, датчанин Маркус Ace Хуэльгор, немец Эрик tOfu Энгель и нидерландец Мельхиор Seleri Хилленкамп.Матчи The International 2023 состоялись в американском Сиэтле. Игры основной стадии турнира прошли на "Клаймэт Пледж-арене", где домашние встречи проводит команда Национальной хоккейной лиги "Сиэтл Кракен". Призовой фонд соревнований превысил 3,1 миллиона долларов. Team Spirit за победу заработала более 1,4 миллиона, Gaimin Gladiators выиграла более 370 тысяч долларов.