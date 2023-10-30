60% россиян знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают банки.

60% россиян знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают банки. Треть опрошенных уже пользуются ими или готовы пользоваться. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».18% россиян знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. «Что-то слышали» о платежных стикерах еще 42% респондентов. 40% ничего об этом не знают.Уже пользуются платежными стикерами с NFC-чипом 6% опрошенных. Еще 28% заявили о готовности платить ими. Чаще всего такой ответ давали в Приволжском федеральном округе (30%), реже других – в Сибири (22%). Не готовы пользоваться платежными стикерами 34%. На Дальнем Востоке так ответили 40%, а в Приволжском федеральном округе 28%. Треть респондентов (32%) затруднились ответить на этот вопрос.В качестве главного аргумента за использование платежных стикеров (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 62% отметили возможность легко проводить бесконтактные платежи, назвав это перспективной альтернативой сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. 26% любят испытывать все новые финансовые технологии, 22% привлекают дополнительные бонусы и скидки, которые предлагают банки при оплате стикерами. 13% считают, что это престижно и модно, есть интересные дизайны стикеров на выбор.«Уровень безналичной оплаты в розничном обороте России, по данным регулятора, на конец прошлого года достигал 78%, чему помогало активное развитие у нас платежей с помощью смартфонов и других мобильных устройств. После отказа западных игроков работать на нашем рынке банковский сектор должен был вернуть клиентам привычный и удобный способ бесконтактной оплаты. Поэтому крупные игроки рынка стали предлагать альтернативу пластиковым картам – стикеры. Со своей стороны, мы также развиваем это направление. Стикеры стали легким аналогом бесконтактной оплате с помощью смартфонов. Рассчитываем, что все большее число россиян заинтересует такой формат оплаты», – комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.Отвечая на вопрос, где бы россияне разместили платежный стикер, 25% сообщили, что спрятали бы его под чехол телефона, чтобы не было видно, 24% - на обратной стороне телефона, 22% - наклеили на обратной стороне чехла телефона, 12% держали бы в кошельке, 8% носили бы отдельно в кармане, 3% выбрали вариант «другое».*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.