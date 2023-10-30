Дети и подростки смогут показать, как бы они хотели видеть городские пространства, чтобы сделать их красивыми и удобными для жителей.

Дети и подростки смогут показать, как бы они хотели видеть городские пространства, чтобы сделать их красивыми и удобными для жителей.Во Владимире проходит урбанистический конкурс «Владимир — город будущего 2023» для всех желающих в возрасте от 7 до 17 лет. Организаторами стали школа архитектуры и дизайна «АРДИЗ» и образовательный центр «МАКСИМУМ» при поддержке Администрации города.Всего в конкурсе три возрастных категории: 7-10, 11-13, 14-17 лет. Главным призом станет графический планшет для победителей, а также дипломы для всех участников.На данный момент проводится один из важных этапов — до 31 октября участники будут создавать свои проекты для проверки жюри на оригинальность и значимость исполнения. Спустя 4 дня, с 3 по 19 ноября, работы будут представлены на выставке на территории ТК «Торговые Ряды». Итоги подведут 11 ноября.