Синоптики прогнозируют во Владимирской области очаги туманов и пониженное атмосферное давление. Во...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области очаги туманов и пониженное атмосферное давление.Во вторник, 31 октября, синоптическую ситуацию в атмосфере над регионом сформирует смещающийся на восток тёплый атмосферный фронт, предупреждают гидрометеорологи.Его стараниями в регионе будет облачно, пройдёт снег, местами в сопровождении ледяных дождей.На дорогах и тротуарах гололедица. После полудня осадки будут постепенно переходить в дожди, возможно образование очагов туманов. К вечеру заметно потеплеет.Народный прогноз погодыС этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов.Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время. Перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.Фото: https://www.pxfuel.com