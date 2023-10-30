Елена Захарова вывела в свет наследницу, которую долгое время тщательно оберегала от любопытных глаз.

Елена Захарова вывела в свет наследницу, которую долгое время тщательно оберегала от любопытных глаз.Елена Захарова – одна из самых известных актрис российского кино. Карьера артистки всегда складывалась гладко, а вот личная жизнь не обошлась без испытаний. В 2011 году звезда сериала "Кадетство" стала мамой, но через несколько месяцев потеряла ребенка. Эту утрату знаменитость переживала долго и тяжело. К счастью, сегодня глаза Елены Захаровой вновь сияют радостью, а с лица не сходит улыбка.Как известно, в 2017 году у актрисы родилась чудесная дочка. Наследница стала для звезды очень долгожданной, поэтому многие предполагали, что она не будет ее прятать. Однако артистка поступила с точностью до наоборот. Захарова шесть лет скрывала малышку и всеми силами старалась уберечь ее от любопытных глаз.Только сейчас, спустя несколько лет ожиданий, фанаты смогли увидеть лицо наследницы знаменитости. Елена Захарова предъявила публике маленькую дочь Майю на детской телевизионной премии ТЭФИ-KIDS. Оказалось, девочка растет невероятной красавицей и копией звездной мамы.Судя по всему, несмотря на юный возраст, Майя уже проявляет свой характер и творческую натуру. Недавно она впервые снялась в кино вместе со знаменитой родительницей. Вполне возможно, что в будущем девочка захочет пойти по стопам мамы, ведь она уже не раз бывала на гастролях и за кулисами.Ранее "Дни.ру" , чтоживущая в съемной квартирезвезда "Кадетства" Елена Захарова развенчала миф о богатстве актеров.