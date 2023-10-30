Смотрите Вести в 14.30: в областной научной библиотеке презентовали художественный путеводитель...
Смотрите "Вести" в 14.30: в областной научной библиотеке презентовали художественный путеводитель "Владимир пешком"
Сравняли с землей
- На Рпенском проезде снесли последний дом, который мешал строительству дороги.
Владимир пешком
- Прогулка длиною в 35 лет. В Областной научной библиотеке презентовали художественный путеводитель "Владимир пешком".
Бои сильнейших
- И США против России. В Суздале на боксерский ринг вышли титулованные спортсмены двух держав.