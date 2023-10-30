Спортсменов в Москве готовят 3,5 тысячи тренеров.

Спортсменов в Москве готовят 3,5 тысячи тренеров.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником. Он уточнил, что звание "Заслуженный тренер России" носят 304 москвича."В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3500 специалистов", – написал градоначальник в своем .По словам Собянина, в школах и колледжах трудятся более восьми тысяч учителей физкультуры. Спортивные группы по различным направлениям также действуют в рамках проекта "Московское долголетие".Собянин пожелал успехов столичным тренерам и их ученикам.Ранее мэр Москвы провести капитальный ремонт 55 спортивных объектов до конца 2026 года. Также продолжится модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута во дворах, в парках и на школьных стадионах.С 2010 года число москвичей, выбирающих активный образ жизни, выросло в 2,6 раза – до 5,46 миллиона.