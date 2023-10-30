Такую версию выдвигает следствие. По предварительным данным, заведующий автохозяйством и работник гаража Петушинской районной больницы продали автомобиль “УАЗ”, который числился на

Такую версию выдвигает следствие. По предварительным данным, заведующий автохозяйством и работник гаража Петушинской районной больницы продали автомобиль “УАЗ”, который числился на балансе медучреждения. О преступной сделке бывшие работники договорились в сентябре этого года. Они продали машину и получили 170 тысяч рублей. Как сообщают в Следкоме, подельники распорядились средствами по своему усмотрению. Фигурантов заключили под стражу.