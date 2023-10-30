В течение последних нескольких дней фанаты певицы Светланы Лободы продолжают активно поздравлять артистку с радостным событием – свадьбой и пытаются угадать, с кем же Светлана пошла под венец.

В течение последних нескольких дней фанаты певицы Светланы Лободы продолжают активно поздравлять артистку с радостным событием – свадьбой и пытаются угадать, с кем же Светлана пошла под венец.С февраля прошлого года жизнь Светланы Лободы, как и многих, кардинально изменилась. Имея отличную от многих россиян позицию, артистка перебралась за границей. В нескольких интервью украинская артистка подчеркивала, что остается верна своей родине. При этом певица продолжает выступать для россиян, которые также проводят время за пределами своей родины.Внимание к Светлане Лободе со временем не становится меньше. Артистка сама подогревает интерес к себе. Например, недавно она в социальной сети опубликовала снимок, который вызвал бурную реакцию поклонников. Она выложила кадр, на котором интернет-пользователи разглядели на безымянном пальце поп-исполнительницы роскошное кольцо, а рядом с рукой – букет цветов и руку таинственного мужчину.Публика тут же стала поздравлять Светлану Лободу с особым событием. То ли она стала невестой, то ли – женой. При этом некоторые пользователи Сети отнеслись к опубликованной артисткой фотографии скептически. Среди мнений: эстрадная певица лишь снимает клип на очередную песню.Журналистка Алена Жигалова, известная как Алена Блин, все же считает, что Светлана Лобода вышла замуж.Алена Жигалова полагает, что Светлана Лобода связала себя узами брака с украинским бизнесменом и миллиардером-армянином Артуром Гранцом. Говорят, бизнес 52-летнего мужчины связан с недвижимостью в некоторых аэропортах, в частности, на Украине и в Белоруссии. В компании предпринимателя исполнительницу хита "Твои глаза" видели как минимум несколько раз. Кроме того, певица публиковала кадры из салона его частного самолета. А в несколько лет назад она стала гостьей его юбилея на Кипре.К слову, Артур Гранц ранее был женат. После развода часть активов бизнесмен, которому приписывают роман с популярной певицей, переписал на бывшую супругу и продолжил помогать своим детям. Однако информации о том, развелся ли он, официально нет. Но тайное, как известно, все равно станет явным, и публика все равно точно узнает, с чьей женой стала Светлана Лобода.