Команда Филиппа Киркорова рассказала, что произошло с его 91-летним отцом.

Команда Филиппа Киркорова рассказала, что произошло с его 91-летним отцом.В течение последних двух лет отец Филиппа Киркорова не единожды оказывался в больнице. Так, Бедрос Филиппович два раза переболел ковидом, а также у него возникали проблемы с сердцем и боли в ногах.Время от времени родитель Филиппа Киркорова проходил различные медицинские обследования. По последним сообщениям информационных агентств, на днях Бедрос Филиппович вновь попал в больницу. На этот раз у артиста будто бы случился внезапный приступ астмы, в связи с чем его срочно доставили в медучреждение.Однако эта информация оказалась всего лишь слухами. Как заявили в офисе Филиппа Киркорова, скорую помощь никто не вызывал. Артист самостоятельно приехал в больницу с целью посетить кардиохирурга, у которого Киркоров-старший наблюдается уже около трех лет в связи с периодически возникающими проблемами с сердцем.По словам близких, в данный момент отец Филиппа Киркорова находится в своей квартире, расположенной на улице Земляной Вал. За ним ухаживает его 43-летняя подруга Олеся.Ранее стало известно, что причиной разрушения отношений между отцом Филиппа Киркорова с женой стал брачный контракт. Подробнее об этом "Дни.ру".