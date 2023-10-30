Даже толстые книги читаются легко, если хочется узнать, что дальше. Мастерством подогревать интерес читателей обладают далеко не все писатели. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг с самым непредсказуемым финалом – не оторваться!

Даже толстые книги читаются легко, еслихочется узнать, что дальше. Мастерством подогревать интерес читателей обладаютдалеко не все писатели. Вместе с книжным сервисом мы сделалиподборку книг с самым непредсказуемым финалом – не оторваться!Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Наталья Андреева написала свой первый роман в 1990-е годы – в это нелёгкое десятилетие творчество стало для неё воплотить в художественной форме происходящее вокруг. С годами к автору остросюжетных романов пришло признание – большая часть её книг была экранизирована. В этом романе капитану Евгению Снегину предстоит раскрыть преступление с участием женщины-консуматорши. Ее цель – напоить и заболтать клиента, чтобы выманить у него как можно больше денег. Однажды кража прекращается в "мокруху" – совершено убийство. Улик настолько много, что это кажется подозрительным. Самый необычный предмет из найденных – номерной знак старой машины. Удастся ли следствию свести все нити преступления к единому сюжету и найти виновных?Еще один автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат в нашей подборке Шарлотта Брандиш считает, что нет ничего увлекательнее, чем классический английский детектив. Своими книгами она стремится возродить и продолжить его традиции. Как и у знаменитых коллег из прошлого, практически все книги автора объединяет место и время действия – Лондон, 1930-е годы, а также фигура сыщика-любителя Оливии Адамсон, в которой железная логика сочетаются с чуткой интуицией. Своими умозаключениями сыщица делится со своим братом-близнецом Филиппом. На этот раз они должны раскрыть причины серии подозрительных несчастных случаев в мюзик-холле. Для этого мисс Адамсон готова на многое – даже примерить на себя роль ассистентки иллюзиониста и полицейского осведомителя. Чем закончится это рискованное расследование?Александра Маринина – один из главныхмастеров современного российского детектива. Будучи лейтенантом милиции, онамного времени своей жизни посвятила исследованию феномена преступности, а такжеизучению личности преступников с аномалиями психики и рецидивистов. Закончивкарьеру следователя, она вложила все свои знания и опыт в книги. В этомдетективе журналист Пётр Кравченко и легендарная Анастасия Каменская берутсярасследовать таинственное убийство знаменитого певца и любимчика Брежнева. Одноиз самых громких дел 1960-х не было раскрыто, полвека спустя начать надо стого, чтобы подробно исследовать личность убитого и его контакты.Писательская карьера Юлии Ефимовой развиваласьстремительно. Первые публикации за счёт и контракт с одним из ведущихиздательств разделяет всего несколько лет. Автор прочно заняла свою нишумастера лирических детективов, в которых увлекательный сюжет сочетается сискромётным юмором и романтической интригой.На этот раз всё это приправлено мистикой. Действие романа происходит впредместьях сибирского Томска. Студены на турбазе весело проводят время, играяв интеллектуальные игры. Природа служит им фоном и развлечением. Но даже этигорожане-скептики обходят стороной Чёрное озеро монаха, с которым связаножуткое поверье, которое перестало быть банальной страшилкой после того, какутонул студент. Неужели он забыл о том, насколько опасен Чёрный монах? Илипроизошло кое-что совершенно умопомрачительное?Очередной роман проекта "Анонимус"на Литрес приглашает не только насладиться захватывающей детективной историей,но и попробовать угадать автора, личность которого останется тайной до выходазаключительной книги серии. Все произведения объединяет общий персонаж –талантливый следователь Орест Волгин. Действие разворачивается в двух временныхпластах, которые, объединяясь, сообщают сюжету исторические объём и интригу. Наэтот раз в гости к главному герою приехала его возлюбленная и коллега изФранции – капитан полиции Ирэн Белью, она же – Ирина Белова. Чтобы узнатьподробности биографии криминального авторитета из 1990-х годов, пара должнапрочесть мемуары Нестора Загорского. Так в запутанный и таинственный сюжетпреступлений оказывается вовлечён промышленник и меценат Савва ТимофеевичМорозов.