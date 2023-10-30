«Ростелеком» продемонстрировал возможности Wink посетителям владимирского торгового центра (ТЦ) «Восток». В объявленный магазином День скидок и подарков специалисты провайдера

«Ростелеком» продемонстрировал возможности Wink посетителям владимирского торгового центра (ТЦ) «Восток». В объявленный магазином День скидок и подарков специалисты провайдера организовали интерактивный стенд. Тысяча гостей ТЦ ознакомились с возможностями цифровой платформы, а первые 300 посетителей демозоны компании получили промокоды на месяц бесплатного использования видеосервиса. Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов,