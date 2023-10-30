Недавно Анастасия Волочкова возмутила россиян, сфотографировавшись в неподходящей позе у советского истребителя. Стало известно, ждет ли ее что-то за это.

Недавно Анастасия Волочкова возмутила россиян, сфотографировавшись в неподходящей позе у советского истребителя. Стало известно, ждет ли ее что-то за это.Уже не один год знаменитая балерина занимает лидирующие позиции в списке самых обсуждаемых звезд нашей страны. Впрочем, чаще всего она попадает в заголовки прессы не столько в связи со своими достижениями, сколько из-за собственных неординарных выходок. Так, недавно Анастасия Волочкова вновь заставила публику говорить о себе.Несколько недель назад в блоге блондинки появился снимок, который сбил с толку многих россиян. Балерина посетила территорию "Мосфильма" и сфотографировалась с одной из местных достопримечательностей – советским истребителем "Ла-7". Все бы ничего, но для эффектного кадра звезда выбрала не самую удачную позу, закинув ногу прямо на крыло самолета.Попавшая в Сеть фотография вызвала бурные обсуждения. Некоторые набросились на Анастасию Волочкову с обвинениями в том, что она якобы осквернила памятник ВОВ. А особенно недовольные и вовсе потребовали наказать артистку за возмутительный поступок.Возможно, скандал бы не разгорелся с такой силой, если бы балерина удалила снимок и принесла извинения. Однако она дала понять, что не жалеет о содеянном. В результате знаменитость захотели привлечь к ответственности, написав заявление в полицию. А теперь стало известно решение, поставившее в этой громкой истории точку.Источник сообщает, что Анастасия Волочкова не понесет наказание за содеянное. Как отмечается, в ходе проверки МВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Поэтому, к несчастью ненавистников, артистка и дальше будет наслаждаться жизнью на свободе.Ранее "Дни.ру" о том, чтоисхудавшая Анастасия Волочкова облачилась в "змеиную кожу".