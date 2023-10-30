Трагедия случилась в производственном цехе. Управляя вилочным погрузчиком, 27-летний водитель наехал на работницу, которая находилась в пешеходной зоне. Как сообщили в Следкоме, удалось

Трагедия случилась в производственном цехе. Управляя вилочным погрузчиком, 27-летний водитель наехал на работницу, которая находилась в пешеходной зоне. Как сообщили в Следкоме, удалось выяснить, что мужчина не соблюдал правила безопасности – двигался без света фар и сигнальных фонарей. Когда фигурант стал объезжать препятствие, он не подал звуковой сигнал рядом с местом скопления людей (выход из