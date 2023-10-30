Пламя охватило здание целиком. Пожарных вызвали около половины девятого вечера. Как сообщили в МЧС, на место выезжали 7 спасателей и 3 спецмашины. Крупный пожар произошел в минувшее

Пламя охватило здание целиком. Пожарных вызвали около половины девятого вечера. Как сообщили в МЧС, на место выезжали 7 спасателей и 3 спецмашины. Крупный пожар произошел в минувшее воскресенье, 29 октября. В деревне Храпки на улице Сиреневой загорелся частный дом. Судя по фотографиям, которые опубликовали на сайте тревожного ведомства, огонь охватил все здание и крышу. Пламя