В Киржачском районе сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в деревенском доме Накануне вечером...

В Киржачском районе сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в деревенском домеНакануне вечером (29 октября 2023 года) произошел пожар в частном жилом доме в деревне Храпки на улице Сиреневой Киржачского района.Как сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области, площадь пожара составила 150 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области