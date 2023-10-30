В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области зубры начали выходить к кормушкам Постепенно...

В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области зубры начали выходить к кормушкам"Постепенно к подкормочной площадке заказника со всего леса стягиваются зубры. Пока пришли только самые главные и не такие пугливые. Вчера наблюдали одного быка - Рыжика, двух коров - Приму и Большерогую, и двух телят прошлого года рождения. Судя по размерам одного из них, это подросший маленький поздний теленок из прошлогодней тройки. Приятно их видеть", - рассказывает автор фотоблога "Гнездо натуралиста" Юлия БуяноваНо зубры все еще диковаты, не терпят рядом человека и при любом его лишнем движении отскакивают и убегают. Потребуется время, чтобы они вновь привыкли к людям прежде чем можно будет запускать экскурсии.Фото, видео Юлии Буяновой