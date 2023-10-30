В Коврове подрядчику внесено представление, не исполнившему в срок условия контракта по ремонту...

В Коврове подрядчику внесено представление, не исполнившему в срок условия контракта по ремонту больницыКовровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 9 августа 2023 года между ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ООО «Ремстройгарант» в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» заключен государственный контракт на проведение ремонта в здании ГБУЗ «Ковровская районная больница».Строительные работы должны были быть завершены до 15 октября 2023.Таким образом, условия контракта подрядчиком не исполнены, а именно не в полном объеме выполнены отделка помещений 1 этажа, утепление лестничных клеток, а также работа систем вентиляции и кондиционирования.В итоге в отношении генерального директора ООО «Ремстройгаранат» возбуждено дело об административном правонарушении, ему внесено представление.Завершение работ по реконструкции больницы находится на контроле городского прокурора.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области