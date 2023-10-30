В областной научной библиотеке прошла презентация книги Михаила Язынина Владимир пешком В...

В областной научной библиотеке прошла презентация книги Михаила Язынина "Владимир пешком"В областной научной библиотеке прошла презентация художественного путеводителя Михаила Язынина "Владимир пешком".Книга - плод 35-ти лет работы.Сам журналист называет ее "беллетризированной". В ней автор в формате прогулки знакомит читателей с родным городом через интересные рассказы и легенды. Михаил Язынин уверен, путеводитель будет интересен как туристам, так и местным жителям - много нового можно узнать о столице региона. Книга вышла в двух вариантах: в мягком и твердом переплетах. Над дизайном обложки работал Борис Французов, сын заслуженного художника России. Заголовок решено было объединить с фотографией, которую автор сделал лично.Борис Французов, дизайнер книги "Владимир пешком":- В свое время он специально ходил и искал какой-то интересный ракурс, для того,чтобы продемонстрировать вот эту вот главную идею нашей книги о том, что вот здесь пешком. И вот здесь появились некие такие ноги. Ну и, какие-то ключевые объекты Владимира.