В преддверии 1000-летнего юбилея Суздаля местные власти решили сделать туристическую столицу Владимирской области ещё более привлекательной для гостей и жителей города.

В преддверии 1000-летнего юбилея Суздаля местные власти решили сделать туристическую столицу Владимирской области ещё более привлекательной для гостей и жителей города. В скором времени на улицах должны появиться 84 скамейки и 115 фонарей. Об этом рассказали наши коллеги из .На новые лавочки выделено 6,8 млн рублей, на светильники – 14,5 млн рублей. Подрядчик на поставку оборудования будет определён при помощи торгов.