В Суздале впервые прошла международная матчевая встреча по боксу между командами России и США. На...

В Суздале впервые прошла международная матчевая встреча по боксу между командами России и США.На спортивной арене в Суздале впервые прошла международная матчевая встреча по боксу между командами России и США. Она была приурочена к 1000-летию города. Зрители и гости турнира смогли увидеть сразу 7 поединков. Все подробности у Александра Сыпченко.Под овации трибун на ринг спортивной арены в Суздале выходят сильнейшие боксеры планеты. Команды России и США. Противостоянию двух школ и спортивных стилей больше полувека. Этого зрелища с нетерпением ждали целыми семьями.Наталья Демьянова, зритель:- Вместе с мужем.- Скажите, а чего Вы ждете от сегодняшнего события?- Ярких впечатлений. Победы, нашей победыЕвгения Махнырь, зритель:- Очень масштабно, очень красиво и интересно. Надеюсь, что я не буду закрывать глаза и я думаю, что конечно победа наших.Поединки проходят в непривычном для современного бокса формате, 4 раунда по три минуты. Среди участников четыре представительницы прекрасного пола. Но несмотря на внешний вид, глубокие нокауты и сотрясения в женском боксе встречаются также часто, как и в мужском. На турнирах такого уровня всегда дежурит бригада медиков. Легендарный боец смешанных единоборств и наставник команды России Джефф Монсон уверен, никакой неприязни между спортсменами нет, наоборот спорт по-настоящему сближает людей и континенты.Джефф Монсон, боец смешанных единоборств, наставник команды России:- Спорт должен быть вне политики, поэтому я очень рад быть здесь и очень счастлив, что могу помочь русской команде.Наставник команды США, экс-претендент на пояс WBC в тяжёлом весе Кевин Джонсон вскоре получит российский паспорт. Правда несмотря на любовь к России, он со всей отдачей помогал готовить американских боксеров. По словам Кевина Владимировича, именно так теперь зовут прославленного спортсмена, противостояние на ринге должно быть жестким, но после удара гонга - только дружба и уважение.Кевин Джонсон, боксер, наставник команды США:- Я очень счастлив, что Владимирская земля смогла собрать вместе таких бойцов. Нигде в мире сейчас мы не могли бы сделать подобное, ну значит надо было собрать весь мир вокруг этих людей. Я уверен, все боксеры, участвующие в турнире также счастливы как я. Их сердца согреты теплом и наполнены светом, потому что не смотря на все обстоятельства они могут соревноваться друг с другом. И это самое главное.Жесткий удар запретов и санкций не помешал устроить турнир на Владимирской земле. Спортивная структура региона позволяет проводить соревнования любого масштаба.Владимир Хрюнов, организатор турнира:- Сюда приехали друзья, наши с Вами друзья, которые приехали и они верят что дружбы между простыми людьми она сохраняется и мы продолжаем сотрудничество.Александр Ремига, и.о. губернатора Владимирской области:- Дополнительная мотивация и для нашей молодежи и для тех людей, которым просто не безразличен спорта и занятия спортом, ходить в зал и здоровый образ жизни вести. Любое такое событие приковывает значительное внимание, поэтому это популяризация спорта в первую очередь.В главном бою вечера сошлись мастер спорта России международного класса Павел Силягин и уроженец Нью-Йорка Джиан Гарридо. Понимая всю сложность предстоящей встречи, Павел прошел полноценный тренировочный лагерь. Бой продлился все отведенные раунды, но сильнее все же оказался наш спортсмен. Общий счет противостояния 4-3 в пользу команды России.Павел Силягин, боксер, мастер спорта России международного класса:- Если брать отдельные эпизоды, которые мы с тренером нарабатываем, то да это получилось, но в начале боя у меня были мысли, что я как будто в яме нахожусь, как будто продышаться надо, но ничего, разогнался.В числе триумфаторов был и воспитанник владимирской СШОР по боксу Умар Жантаев. После церемонии награждения Команды непримиримых соперников пожали друг другу руки и пообещали встретиться уже в следующем году. Организаторы и зрители идею поддержали.Александр Сыпченко, Андрей Синягин "Вести-Владимир"