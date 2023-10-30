Понедельник, 30 октября, в России объявлен Днём памяти жертв политических репрессий.

Понедельник, 30 октября, в России объявлен Днём памяти жертв политических репрессий. В связи с этой скорбной датой губернатор Владимирской области обратился к землякам и напомнил о непростых испытаниях, выпавших на долю народа.Руководитель 33-го региона подчеркнул необходимость помнить уроки истории и не допускать несправедливости в будущем: «Сегодня мы отдаём дань памяти тем, кто был безвинно осуждён, прошёл лагеря, погиб в тюремных застенках. Мы не в силах изменить прошлое, но обязаны сделать всё возможное, чтобы подобное никогда не повторилось».Также Александр Авдеев отметил, что построить сильное гражданское общество помогут единство соотечественников и крепкие демократические институты.