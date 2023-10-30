Фотографией с работающим на месте экскаватором очевидцы поделились в социальных сетях. На кадрах видно, что самого здания уже нет – остались лишь обломки. Напомним, жители последнего дома

Фотографией с работающим на месте экскаватором очевидцы поделились в социальных сетях. На кадрах видно, что самого здания уже нет – остались лишь обломки. Напомним, жители последнего дома на Рпенском проезде долго отказывались переезжать. Власти говорили то о компенсации, то о выдаче нового жилья. В конце концов семье Кишовых выделили новый дом в том же районе,