Во Владимирской области больше врачей и фельдшеров Скорой помощи получат выплаты по 1 и 2 млн....

Во Владимирской области больше врачей и фельдшеров "Скорой помощи" получат выплаты по 1 и 2 млн. рублей.Реорганизация службы скорой медицинской помощи во Владимирской области позволила расширить возможности по привлечению фельдшеров и врачей в малые районные центрыНапомним, что с 2021 года медработники общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи при трудоустройстве в государственные медицинские организации городских населенных пунктов Владимирской области с населением свыше 50 тысяч человек получали единовременную компенсацию в размере 1 млн. и 2 млн. рублей [фельдшеры и врачи, соответственно].По инициативе регионального Минздрава в октябре Правительство Владимирской области выпустило постановление о внесении изменений в существующий порядок предоставления единовременных компенсационных выплат, сообщил региональный минздрав.Ранее могли только медики в городах с населением свыше 50 тысяч человек (Владимир, Ковров, Муром, Александров).Новая же редакция программы дает право на получение компенсационных выплат большему количеству медицинских работников, а значит позволит нарастить кадровый потенциал в системе здравоохранения нашего региона — особенно для районных центров, с численностью населения менее 50 тыс. человек.Это такие города, как Судогда, Курлово, Красная Горбатка, Кольчугино и другие малые города, подчеркнули в минздраве.Фото: https://www.pxfuel.com