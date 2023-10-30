Поисковая операция по обнаружению и извлечению из земли останков лейтенанта Василия Мезина, разбившегося в 1944 году во время полёта на самолёте Ла-5, увенчалась успехом.

Поисковая операция по обнаружению и извлечению из земли останков лейтенанта Василия Мезина, разбившегося в 1944 году во время полёта на самолёте Ла-5, увенчалась успехом. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области, чьи сотрудники приняли участие в экспедиции.Воздушная машина потерпела крушение в окрестностях деревни Угор Собинского района. Самолёт врезался в землю и рассыпался на множество частей, советский лётчик погиб.Поисковики нашли останки Василия Мезина, его документы и личные вещи, в том числе комсомольский билет. При помощи тяжёлой техники удалось извлечь главные детали Ла-5. Номер двигателя совпал с указанным в акте расследования авиакатастрофы.В ведомстве отмечают, что погибшего пилота передадут родственникам, которые сегодня живут в Крыму.