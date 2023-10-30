Во Владимирской области спецслужбы отработали освобождение 15 заложников из рук открывших стрельбу...

Во Владимирской области спецслужбы отработали освобождение 15 заложников из рук открывших стрельбу террористов.По легенде учений «Экран-2023», 9 часов 30 минут утра в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение от наряда ДПС в поселке Мелехово, что в ходе проверки документов у пассажиров рейсового автобуса двое неустановленных лиц оказали сопротивление.При попытке задержания преступники открыли огонь из оружия по полицейским. А затем ворвались в расположенное в непосредственной близости здание "Дворца спорта" и захватили в заложники 15 человек. В результате боестолкновения один из сотрудников полиции ранен.Преступниками были выдвинуты требования политического характера. Однако им предложили от преступных действий и освободить заложников. Однако злоумышленники продолжили вести себя агрессивно, а также в случае невыполнения требований, угрожали убить заложников.Начальником УФСБ России по Владимирской области полковником Александром Николаевичем Кузьминых принято отдан приказ о проведении боевого мероприятия, в ходе которого преступники нейтрализованы, все заложники освобождены.Все подразделения справились с поставленными задачами, работа оценена положительно сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.