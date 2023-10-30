Во Владимирском государственном университете прошла всероссийская научно-практическая...

Во Владимирском государственном университете прошла всероссийская научно-практическая конференцияВ ВлГУ прошла всероссийская научно-практическая конференция "Суздаль: тысяча лет в истории и культуре." В его "биографии" - длиной в тысячелетие-отражение истории всей страны.Одно из славных имён Суздаля-национальный герой Дмитрий Пожарский. Народное ополчение, возглавляемое суздальским князем и его соратником - Козьмой Мининым - освободило Москву от поляков в 1612-ом. Положив конец Смутному времени. Председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова напомнила, что идея празднования 4 ноября как Дня народного единства появилась именно в Суздале.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Еще когда не было этого праздника, мы собирались у усыпальницы Дмитрия Пожарского и проводили встречи, приглашали туда местных жителей. Вы должны знать, что праздник действительно зарождался на нашей территории."Суздаль: тысяча лет в истории и культуре." Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную юбилею жемчужины Золотого кольца, принимает Владимирский госуниверситет. Среди участников- и ведущие российские учёные, и молодые исследователи. В их числе- Мария Пыкина из Санкт-Петербурга. Мария рассказывает: в Суздале ни разу не была, но с особым интересом изучает город-музей по документам. Ее научная работа посвящена основанию Суздальской епархии.Мария Пыкина, студентка Института истории и социальных наук РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург):- Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос и следовательно приходится буквально по крупицам, вот таким одиночным известиям пытаться восстановить первые годы существования епархии.Программа двухдневной конференции была насыщенной. Лекции, дискуссии, круглые столы. Алексей Сиренов- директор Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук, подчёркивает: такие конференции- это вклад в поддержание достоверного информационного поля.Алексей Сиренов, директор Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук:- Суздаль с исторической памятью России связан на протяжении всей своей тысячелетней истории. И тема нашей конференции, тема, которую вы себе поставили для своих исследований, она чрезвычайно трудна именно в этом направлении.Интерес к изучению и сохранению исторического и культурного наследия Владимиро-Суздальской Руси по-прежнему огромен. Здесь зарождалась российская государственность. Здесь истоки.Ангелина Свищ "Вести-Владимир"