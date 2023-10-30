Водитель погрузчика задавил насмерть коллегу по работе во Владимирской области. Следователями...

Водитель погрузчика задавил насмерть коллегу по работе во Владимирской области.Следователями регионального управления СК установлено, что в марте 27-летний водитель вилочного погрузчика ехал по цеху производственного предприятия в Киржачском районе не включая фар и сигнальных фонарей. А когда стал объезжать препятствие не подав звуковой сигнал рядом выходом из раздевалки. В итоге он совершил наезд на 33-летнюю работницу. В больнице она, несмотря на оказанную помощь, скончалась, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.