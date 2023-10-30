Автохлам выстроен в ряд на обочине одной дороги, которая соединяет три улицы: Ставровскую, Ново-Ямскую и Николая Островского. Здесь сразу четыре брошенных автомобиля. Эта «Лада» уже больше

Автохлам выстроен в ряд на обочине одной дороги, которая соединяет три улицы: Ставровскую, Ново-Ямскую и Николая Островского. Здесь сразу четыре брошенных автомобиля. Эта «Лада» уже больше года стоит разбитой под окнами дома №79 по Ново-Ямской улице. В легковушку врезался грузовик. Теперь бесхозную машину громит уличная шпана. Елена Александрова, жительница д. №79 на ул. Ново-Ямской Молодежь