На минувшей неделе в 33-м регионе было зафиксировано 29 ДТП, в которых погибли 2 человека, а травмы различной степени тяжести получили 44 жителя.

На минувшей неделе в 33-м регионе было зафиксировано 29 ДТП, в которых погибли 2 человека, а травмы различной степени тяжести получили 44 жителя. Среди пострадавших оказались 3 несовершеннолетних. Об этом 30 октября сообщила УМВД России по Владимирской области.Кроме того, за 7 дней стражи порядка оформили 419 дорожных происшествий с материальным ущербом и поймали 106 нетрезвых водителей. Любители пьяной езды дважды попадали в аварии.Также удалось выявить 116 граждан, выехавших на полосу встречного движения.