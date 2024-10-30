Взгляды, полные отваги и любви к своей Родине. Так можно охарактеризовать работы художника Сергея Марченко на выставке «Уголь Донбасса». Добровольцы, волонтеры и медики — около 30

Взгляды, полные отваги и любви к своей Родине. Так можно охарактеризовать работы художника Сергея Марченко на выставке «Уголь Донбасса». Добровольцы, волонтеры и медики — около 30 графических портретов и каждая со своей жизненной историей. Как рассказывает автор, вдохновение нарисовать того или иного героя пришло после просмотра военных репортажей. Сергей Марченко, автор проекта «Уголь Донбасса» С