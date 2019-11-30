115 лет назад, 30 ноября 1904 года, в семье владимирских купцов родился Николай Николаевич Воронин, выдающийся учёный, археолог, крупнейший исследователь культуры Древней Руси...

115 лет назад, 30 ноября 1904 года, в семье владимирских купцов родился Николай Николаевич Воронин, выдающийся учёный, археолог, крупнейший исследователь культуры Древней Руси, почётный гражданин г.Владимира. Это был, без преувеличения, человек масштаба академика Лихачёва. За двухтомник «История культуры Древней Руси» Воронин был удостоен Сталинской премии, а за не менее фундаментальный труд «Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв.» – Ленинской премии. Вёл беспрецедентные и до сих пор непревзойденные по масштабам и научной значимости раскопки в Боголюбове, Владимире, Суздале, Ярославле и других местах. Воронин копал глубоко. Небольшая книжка «Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской» по сей день является настольным руководством для наших туристических гидов. Учёный похоронен на владимирском кладбище Байгуши в 1976 году. На доме № 8 по улице 2-й Никольской установлена мемориальная доска Николаю Николаевичу Воронину.Валерий Скорбилин