Если это утро вы хотите начать с добрых дел, то это событие для вас.

Если это утро вы хотите начать с добрых дел, то это событие для вас. Участники благотворительной группы "Добрые сердца" приглашают навестить сегодня чудесных бабушек Суздальского дома -интерната для престарелых.Одиноким бабушкам очень нужны такие встречи , душевные, домашние. Волонтеры везут для них сладости, тапочки, носки, халаты, моющие средства, наборы для творчества и другие нужные для быта вещи. Здесь всегда рады поющим и танцующим людям , бабушки ведь очень любят концерты. Но самое важное, что им нужно простое человеческое внимание и тепло.На следующей неделе волонтеры начинают новую благотворительную акцию Новогодний марафон , уже в поддержку больных детей.