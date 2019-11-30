Экологическому митингу быть! В группе «Александров. » социальной сети Вконтакте размещено обращение александровцев, борющихся за сохранение экологии на родной земле. Завтра в 12:00 начнётся митинг на Советской площади.

Экологическому митингу быть!В группе «Александров.» социальной сети Вконтакте размещено обращение александровцев, борющихся за сохранение экологии на родной земле.Завтра в 12:00 начнётся митинг на Советской площади.Онитребуют закрыть свалку, на которую до сих пор привозят отходы, или назначить за её аренду сумму, которая могла бы решить проблемы с экологией. Общественники надеются, что смогут донести свою позицию до властей не только местного и областного уровня, но и в том числе федерального.Напомним, что инициативная группа подала несколько уведомлений в администрацию Александровского района с просьбой разрешить проведение очередного митинга в начале декабря. Но на уведомления провести митинг администрация ответила отказомиз «соображений безопасности».(Фото Подслушано.Александров)