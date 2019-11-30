Представители лондонского Арсенала активно взялись за поиски нового главного тренера. Накануне в отставку был отправлен Унаи Эмери, следом исполняющим обязанности был назначен Фредди Юнгберг.

Представители лондонского "Арсенала" активно взялись за поиски нового главного тренера. Накануне в отставку был отправлен Унаи Эмери, следом исполняющим обязанности был назначен Фредди Юнгберг. Теперь же сообщается о потенциально новом наставнике "канониров".Боссы "Арсенала" хотят видеть у руля команды Массимилиано Аллегри, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Sky Sports. На данный момент итальянский специалист находится без работы. Однако есть вероятность, что тот откажет лондонцам из-за желания отдохнуть до лета 2020 года.Прежде он на протяжении пяти лет работал в туринском "Ювентусе".В случае, если у руководителей "пушкарей" не получится пригласить на пост наставника Аллегри, то в качестве еще одного варианта они рассматривают его соотечественника Карло Анчелотти. На данный момент он трудится в "Наполи".Напомним, что Эмери проработал наставником "Арсенала" с мая 2018 года по ноябрь 2019 года.