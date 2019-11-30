Актриса поделилась с поклонниками личными секретами. Кристина Асмус сообщила десять неизвестных общественности фактов о себе.

Актриса поделилась с поклонниками личными секретами.Кристина Асмус сообщила десять неизвестных общественности фактов о себе.Оказалось, чтозвезда театра и кино часто щурится, хотя у нее прекрасное зрение. Также онавсегда начинает переживать, если видит, что в ее сторону направлено лезвиележащего на столе ножа.Кроме того, супруга шоумена ГарикаХарламова раздражает матовый лак. Поэтому она красит ногти глянцевым. "Кажется, что маникюр древний и блеск налаке просто стерся", – объяснила Кристина Асмус в своем "Инстаграме".Призналасьартистка и в своих тайных страстях. Выяснилось, что знаменитость обожаетвредную еду – все поджаренное, с корочкой: картошку, курицу,котлеты, колбасу, оладьи. "Знаю, что это вредно, но ничего не могу с собойподелать", – поделилась Кристина Асмус.29 Ноя 2019 в 9:21 PSTТакже она сообщила, что иногда разговаривает сама с собой. Примечательно, чтопридерживается старых традиций. Например, она с семьей всегда сидит "надорожку" перед предстоящей поездкой. "Мне прям нравится этот процесс – всесидят на разных тюках и встают по младшенству", – поведала актриса.Как писали "Дни.ру",ранее подверглась травле за свою роль в фильме "Текст". Девушкаснялась в откровенных сценах, за что ее раскритиковали в Сети.