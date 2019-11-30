Актриса поделилась с поклонниками личными секретами.
Кристина Асмус сообщила десять неизвестных общественности фактов о себе.
Актриса поделилась с поклонниками личными секретами.
Кристина Асмус сообщила десять неизвестных общественности фактов о себе.
Оказалось, что
звезда театра и кино часто щурится, хотя у нее прекрасное зрение. Также она
всегда начинает переживать, если видит, что в ее сторону направлено лезвие
лежащего на столе ножа.
Кроме того, супруга шоумена Гарика
Харламова раздражает матовый лак. Поэтому она красит ногти глянцевым. "Кажется, что маникюр древний и блеск на
лаке просто стерся", – объяснила Кристина Асмус в своем "Инстаграме".
Призналась
артистка и в своих тайных страстях. Выяснилось, что знаменитость обожает
вредную еду – все поджаренное, с корочкой: картошку, курицу,
котлеты, колбасу, оладьи. "Знаю, что это вредно, но ничего не могу с собой
поделать", – поделилась Кристина Асмус.
29 Ноя 2019 в 9:21 PST
Также она сообщила, что иногда разговаривает сама с собой. Примечательно, что
придерживается старых традиций. Например, она с семьей всегда сидит "на
дорожку" перед предстоящей поездкой. "Мне прям нравится этот процесс – все
сидят на разных тюках и встают по младшенству", – поведала актриса.
Как писали "Дни.ру",
ранее подверглась травле за свою роль в фильме "Текст". Девушка
снялась в откровенных сценах, за что ее раскритиковали в Сети.