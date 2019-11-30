В Барселоне прошел матч 11-тура баскетбольной Евролиги. ЦСКА уверенно обыграл местный клуб с преимущество в 29 очков.

В Барселоне прошел матч 11-тура баскетбольной Евролиги. ЦСКА уверенно обыграл местный клуб с преимущество в 29 очков.Армейцы уступили в первой четверти 18:20. Но в следующих периодах преимущество москвичей не вызывало сомнений 33:18, 25:12, 20:17. В итоге победа ЦСКА 96:67. Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 14 очков.ЦСКА выиграл семь встреч из одиннадцати и занимает пятое место. Следующий матч армейцы проведут 5 декабря в Москве с "Жальгирисом" из Литвы.