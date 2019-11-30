Совет Федерации опубликовал на своем сайте законопроект о семейном насилии, чтобы провести по нему общественную дискуссию. Согласно документу, медучреждения обяжут сообщать о фактах причинения физических или психических страданий в семье. Жертвам будут выдавать охранные ордеры, а нарушителей выселять из квартиры, при наличии другой жилплощади.

Совет Федерации опубликовал на своем сайте законопроект о семейном насилии, чтобы провести по нему общественную дискуссию. Согласно документу, медучреждения обяжут сообщать о фактах причинения физических или психических страданий в семье. Жертвам будут выдавать охранные ордеры, а нарушителей выселять из квартиры, при наличии другой жилплощади.Регину Гагиеву хоронил весь Владикавказ. Ее убийство вызвало в республике огромный резонанс. Бывший муж, Вадим Техов явился к молодой женщине на работу и 10 раз ударил ее кухонным ножом. А предшествовали этой дикой истории короткий брак, развод, ревность и угрозы мужа."Она была в ужасе, говорит: как я там прожила", — рассказала Роксана Гагиева, сестра Регины.Техов в момент убийства находился под домашним арестом, правда, по другому обвинению. Но все-таки, казалось бы, меры были приняты, а трагедия все равно произошла. Почему? Может быть, дело в том, что тревогу надо было бить раньше, когда прозвучали первые угрозы."Насилию не должно быть место в семье", — заявила Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации РФ."У нас толерантность к насилию должна снижаться. Вариант семейной жизни, когда "бьет — значит любит", не приемлем для современного российского общества", — считает Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Профилактика, беседы, увещевания, работа психологов, профильных отделов полиции — в новом законопроекте о семейно-бытовом насилии эти статьи занимают львиную долю.Совет Федерации выложил документ на общественное обсуждение. И полемика тут же началась."У ребенка отобрали смартфон, иди учи уроки – он пожаловался, всё, родителям уже минус, плохо воспитывают детей. Закон ХХII века, закон ХХIII века. Скоро 2020 год, он преждевременный", — заявил Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР в Госдуме.В тексте прямо говорится, что семейно-бытовое насилие — это действие, не содержащее признаки административного или уголовного преступления.Потрясшая всех история Маргариты Грачевой, которой муж отрезал кисти рук — это ведь тоже про предотвращение. По словам девушки, полиция, до того, как муж отвёз ее в лес, на ее жалобы не реагировала: "Если б были на тот момент охранные ордера, возможно мне это бы помогло. Я очень хочу, чтобы приняли закон о домашнем насилии".В законе это называется "защитные предписания". Их должны выносить полиция и суды, а если конкретнее, запрещать нарушителю добиваться встречи с жертвой, звонить, писать, и пытаться ее разыскать.В свое время, это возможно, помогло бы певице Валерии, которая подверглась домашнему насилию со стороны бывшего мужа."Я понимаю, что каждая женщина, которая испытывает это на себе, рискует жизнью. И то, что она еще жива, это просто везение", — рассказала певица.В Православной церкви считают, что для того чтобы такой закон появился и заработал, как надо в обществе должно быть согласие по основным пунктам."Необходимо, на наш взгляд, продолжать дискуссию, работать над пониманием этой проблемы и над путём выхода из тех ситуаций которые угрожают традиционной семье", — сообщил Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.На защиту семьи был направлен принятый два года назад закон о декриминализации побоев. Законопроект, предложенный сенаторами, как будто уравновешивает ситуацию, вооружая униженных и оскорбленных механизмами защиты.Генпрокуратура, впрочем, критикует документ — за повторы."Мои коллеги обратили внимание, что ряд его положений аналогичен или весьма близок к тем, которые уже установлены действующим федеральным законодательством", подчеркнул Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ.В проекте закона предлагают привлекать к профилактике всевозможные организации. К примеру, о подозрении на семейное насилие должны будут сообщать, в том числе и медработники.