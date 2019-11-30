Итальянский тренер Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение лондонского Арсенала занять пост главного тренера. Эта должность стала вакантной после увольнения испанского специалиста Унаи Эмери.

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение лондонского "Арсенала" занять пост главного тренера. Эта должность стала вакантной после увольнения испанского специалиста Унаи Эмери.Как сообщает "Спорт-Экспресс", попытка "Арсенала" пригласить Аллегри оказалась неудачной. 52-летний итальянский специалист не намерен возвращаться к тренерской практике в текущем сезоне. Аллегри хочет отдохнуть после работы в "Ювентусе".В пятницу "Арсенал" расстался с испанским тренером Унаи Эмери. Руководить "канонирами" буде бывший полузащитник "канониров" Фредрик Юнгберг.