В больницах Доминиканы остаются более 20 россиян, пострадавших в ДТП. Авария произошла в минувший вторник. Все пострадавшие, кроме двух самых тяжелых, вернутся в Россию через неделю.

В больницах Доминиканы остаются более 20 россиян, пострадавших в ДТП. Авария произошла в минувший вторник. Все пострадавшие, кроме двух самых тяжелых, вернутся в Россию через неделю.Туристический автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком. В компании, которая занималась перевозкой, заявили, что виновник аварии — это именно водитель грузовика.В салоне автобуса было 42 человека, никто, к счастью, не погиб. Семеро россиян отправились домой в тот же день. Те, кто остался без документов, уже получили временные свидетельства. Ситуацию держат на контроле наши дипломаты и Ростуризм.Как сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов, все пострадавшие, кроме двух самых тяжелых, вернутся в Россию через неделю.