Гололёд стал причиной крупной аварии в Псковской области. Перевернулся рейсовый автобус. Пострадали 8 детей и учительница. Дорогу не обработали реагентами и автобус занесло на льду.

Гололёд стал причиной крупной аварии в Псковской области. Перевернулся рейсовый автобус. Пострадали 8 детей и учительница. Дорогу не обработали реагентами и автобус занесло на льду.В пятницу утром в Новоржевском районе произошла серьёзная авария. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавшие — в больнице. Восемь детей — в детской областной в Пскове с переломами и ушибами. Учительница госпитализирована с сотрясением мозга в Остров.Четверых школьников — мальчика и трех девочек, которые наиболее серьезно пострадали в ДТП, сразу отправили в Псков, в детскую больницу. Врачи диагностировали у них ушибы и переломы."На сегодня к нам поступило четверо детей, их состояние оценивается как среднетяжелое, у них ушибы различных частей тела, сотрясение головного мозга у двоих детей, у одного ребенка перелом костей носа. Сейчас еще поступают четверо детей, тоже в таком же состоянии, тоже с различными ушибами и сотрясениями", — сообщил Аркадий Гохман, главный врач Детской областной клинической больницы.Травмы получили все пассажиры, в том числе и учитель, она ехала в школу вместе с детьми. Ее с сотрясением мозга госпитализировали в Островскую межрайонную больницу.Очевидцы рассказали: после аварии все, кто находился в автобусе, самостоятельно выбрались наружу, разбив заднее стекло. Но чтобы вытащить ПАЗик из кювета понадобилась спецтехника.ДТП произошло рано утром, в половине девятого. Рейсовый пригородный автобус ехал по маршруту Новоржев — Иваньково. На втором километре трассы водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. В транспортной компании пояснили, водитель опытный, в момент аварии был трезв, ехал со скоростью тридцать километров в час. Автобус полностью исправен, но он не является специализированным школьным автобусом.То есть, все пассажиры должны были самостоятельно пристегнуться ремнями безопасности."Работает человек довольно давно, раньше он работал в ГИБДД Кронштадта, имеет огромный опыт работы водителем, выполнял он рейс обычный пригородный регулярный 131-й Иваньково с заездом в Тарасово, где ездят обычные пассажиры, и в тоже время мы подвозим школьников на этом маршруте. То есть, на него не распространяются требования, которые предъявляются к организованной перевозке детей", — отметила Марина Андреева, директор Новоржевского филиала ГППО "Псковпассажиравтотранс".На этом участке пути дорога не была обработана противогололедными средствами, и находится под уклоном. Следователи, которые оперативно выехали на место, считают, что автобус могло снести в сторону из-за утренней гололедицы. Расследование этого ДТП взял под личный контроль руководитель регионального УМВД, губернатор Михаил Ведерников поручил провести проверку безопасности школьных перевозок.