Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Коламбусе. Коламбус Блю Джекетс принимал Питтсбург Пингвинз и победил 5:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Коламбусе. "Коламбус Блю Джекетс" принимал "Питтсбург Пингвинз" и победил 5:2.Евгений Малкин оказался причастен к обоим голам "пингвинов". Евгений дважды отдавал результативные передачи. Но "Коламбус" оказался сильнее "Питтсбурга" и победил 5:2."Каролина Харрикейнз" на своей площадке проиграла "Нэшвилл Предаторз" 0:3. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников на этот раз отметился лишь двухминутным удалением.