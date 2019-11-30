Уголовное преследование бывшего президента Петра Порошенко, на которое так надеялись многие украинцы, превратилось в сказку о потерянном времени. Наглость бывшего главы государства и бесхребетность новой власти шокировали наблюдателей. Такого провала от Владимира Зеленского не ожидали.

Уголовное преследование бывшего президента Петра Порошенко, на которое так надеялись многие украинцы, превратилось в сказку о потерянном времени. Наглость бывшего главы государства и бесхребетность новой власти шокировали наблюдателей. Такого провала от Владимира Зеленского не ожидали.Об аресте и заключении Петра Порошенко говорили с момента его поражения на президентских выборах. Украинцы ждут полгода. Сейчас бывший глава государства фигурирует в 13 уголовных делах, но в качестве свидетеля, а не обвиняемого.У наблюдателей создается впечатление, что Зеленский или боится трогать предшественника, или вовсе принялся ему помогать. Телеграм-канал Klymenko Time напомнил, что Порошенко успел переписать активы компании Roshen на своего сына.А сейчас выподит из-под удара принадлежащий ему Международный инвестиционный банк. Тот самый, из которого экс-президент забрал почти 350 килограммов долларов наличными после поражения на выборах."Еще потяните чуть-чуть, ему важно "Пятый канал" пристроить и пару-тройку других операций провести. И встретить арест бездомным бедняком. Если арест вообще состоится", – недоумевают авторы.По их словам, более 70% украинцев продолжают ждать, что понесет наказание за то, что натворил за пять лет. "Такого эпичного фэйла от новой власти мы не ожидали", – пишет Klymenko Time.Непотопляемость бывшего президента объясняет телеграм-канал "Резидент". Перед саммитом в нормандском формате арест бывшего главы государства может создать ему образ политического заключенного и икону сопротивления планам помириться с Россией, поясняют авторы. "Любые действия против Порошенко это пиар для него и усиление позиций", – отмечает телеграм-канал.