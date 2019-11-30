Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, подозреваемая в превышении должностных полномочий, отправлена под домашний арест до 27 января. Ходатайство следователя о ее аресте суд отклонил.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, подозреваемая в превышении должностных полномочий, отправлена под домашний арест до 27 января. Ходатайство следователя о ее аресте суд отклонил, передает "Интерфакс".О возбуждении уголовного дела стало известно 28 ноября. Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции при проведении госконтракта на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в регионе. В частности, министр нарушила запрет на проведение переговоров с участником закупки, уточнил судья Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону.