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<a href="https://33live.ru/novosti/30-11-2019-gruppa-rekord-orkestr-muzykanty-rasskazali-kakim-byl-dlya-nix-yubilejnyj-2019-god.html" target="_blank">Группа Рекорд Оркестр. Музыканты рассказали , каким был для них юбилейный 2019 год.</a> - "БУДДА" ...Новую композицию под таким названием, в акустике представила в нашем субботнем эфире группа "Рекорд Оркестр". Музыканты рассказали , каким был для них 2019 год , ставший для группы юбилейным. Поделились творческими планами. И просто зарядили зрителей телеканала "Россия" позитивом и отличным настроением.