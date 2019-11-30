Грустно на душе- самое время послушать РОК! Исследования показали, как пишет ТАСС, что россияне с наступлением холодов стали чаще слушать грустную и тяжелую музыку. По данным мейл.ру именно хардрок - лучшее средство от хандры

Кончилось лето, больше надежд нет. Если самыми популярными запросами голосового помощника в прошедшем сезоне были песни для танцев и тренировок, то с приходом холодов в моду вошли лирические и грустные композиции, хеви-метал и хард рок. Сейчас в топе - The Beatles, Rammstein, Black Sabbath, Passenger и Metallica. А какую музыку предпочитают владимирцы?Мария Фомина, местная жительница:-Популярную, зарубежные хиты.- А какую именно?-Адель, Имеджин Дрегонс, Марун файвИван Товолошкин, местный житель:-Я слушаю классическую музыку.-Только классику?-Нет. Ну и тяжелую тоже, я разную слушаю музыку.- А из тяжелого что именно?- Рок, РамштайнНикита Волков, местный житель:-Какую музыку Вы слушаете осенью?- Осенью разную, я меломан.- А какая у Вас сейчас играет?-Ну сейчас хип хопВладелец магазина для меломанов Владимир Журавлев с выводами онлайн-статистиков согласен, но по его личным наблюдениям помимо вечно живых Блек Сэбетт, Дип Перпл и Металлика, осенью спросом пользуются и ретро-пластинки с альтернативными исполнителями. Тяжелая музыка, по мнению Владимира, в моде всегда. Причем многие меломаны отдают предпочтение именно винилу. Считая, что на нем звучание максимально чистое и живоеВладимир Журавлев, владелец магазина грампластинок :Пользуются спросом больше стиль гранж сейчас - это Кьюр, некоторые Нью Металл группы Негатив Тайп.Музыка, как искусство, обладает сильнейшим эмоциональным воздействием. Метео-чувствительные люди, по мнению психологов так справляются с осенней хандрой. Желание отдохнуть и погрустить вместе с любимыми исполнителями абсолютно нормально для любого человекаОльга Гунина, психолог:С одной стороны мне кажется это связано с тем, что появилось очень много интересной скажем качественной такой музыки и время у людей появилось после лета так немножечко присесть дома или в кафе или идя по улице и послушать это. Дело в том что само настроение, такое, хандры я бы сказала, потому что депрессия это все таки заболевание, а вот хандра, такой пониженный тонус, сниженное настроение связано с тем, чт не хватает солнца, а некоторые любят это еще и усилить и послушать тяжелую музыкуКак именно бороться с унынием , каждый решает самостоятельно. Историк Василий Ключевский, например, считает, что акустический состав музыки, пробуждают аппетит к жизни, точно так же, как аптечные составы вызывают аппетит к еде.Александр Сыпченко, корреспондент:На самом деле абсолютно не важно какое сейчас время года, осень или зима. Хорошую музыку можно слушать всегда и везде. Александр Сыпченко, Александр Чернышев, Вести Владимир