Игорь Крутой исполнил новую музыкальную композицию перед 60-летней сестрой Аллой Баратта. Таким образом знаменитый композитор рассчитался я с любимой родственницей за лучшую в мире запеканку.

Игорь Крутой исполнил новую музыкальную композицию перед 60-летней сестрой Аллой Баратта. Таким образом знаменитый композитор рассчитался я с любимой родственницей за "лучшую в мире запеканку".Крутой опубликовал видео с импровизированного выступления в своем "Инстаграм". На кадрах музыкант играет мелодию на белом рояле со стеклянной крышкой.Рядом с музыкантом сидит его сестра и внимательно прислушивается к каждой ноте. "Накануне поездки в Дюссельдорф заехал к сестре Алле на лучшую в мире запеканку, специально приготовленную для меня, рассчитавшись за это удовольствие демонстрацией своей новой композиции", – рассказал крутой.29 Ноя 2019 в 8:13 PST