Как огнеборцы справились с крупным пожаром в Александрове и спасли ребенка, как сотрудники МЧС осуществляют профилактическую работу, уделяя особое внимание детской аудитории и об опасности тонкого льда.

Как огнеборцы справились с крупным пожаром в Александрове и спасли ребенка, как сотрудники МЧС осуществляют профилактическую работу, уделяя особое внимание детской аудитории и об опасности тонкого льда. Об этом в очередном выпуске, посвященном итогам недели ГУ МЧС России по Владимирской области