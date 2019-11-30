Утверждает, что не убивала и во всем винит своего супруга. Это версия женщины, которую сегодня задержали по делу о смерти девятилетнего ребенка в Екатеринбурге. Скрывалась в Белоруссии и по данным журналистов раскрыла следователям некоторые подробности.

Утверждает, что не убивала и во всем винит своего супруга. Это версия женщины, которую сегодня задержали по делу о смерти девятилетнего ребенка в Екатеринбурге. Скрывалась в Белоруссии и по данным журналистов раскрыла следователям некоторые подробности.Впрочем, официально эту действительно жуткую историю пока никто не комментирует. Так что детали случившегося на Урале обрастают слухами, один другого страшнее. Пока точно известна лишь причина смерти — асфиксия. Или, переводя с языка криминалистики — удушение. Если верить прессе — ребенку не хватило кислорода из-за того, что "рот был забит кляпом".И произошло это во время некоей процедуры воспитания. Бил вроде бы глава семейства — то ли розгами, то ли кнутом. Когда всё стало известно — отец скрылся. По некоторым данным, его задержали в Башкирии. Что касается матери, то Россия будет добиваться ее выдачи из Белоруссии.Но, кроме, собственно фактов о случившемся, хватает и домыслов. Все они связаны с тем, как жила семья и почему вообще ребёнок был так жестоко убит. Среди мотивов — не только агрессивные воспитательные меры, но и ритуальное убийство.Мы не знаем о нем практически ничего, ни дату его рождения, ни как он выглядел, ни во что любил играть, ни даже его имени. Ведь единственная информация об этом мальчике — страшные подробности его убийства.Пожелтевшие деревья, присыпанные снегом, уже покрытый коркой льда пруд на окраине Екатеринбурга. Здесь 25 ноября после звонка на "телефон доверия" полиции Екатеринбурга и обнаружили тело. Ребенку было 9 лет, на теле множественные признаки истязательств и пыток. Во рту кляп."Информация об убийстве поступила от сестры матери ребенка, с которой она поделилась по прибытии в Белоруссию. Она рассказала своей сестре о том, что действительно ребенок умер еще пятого ноября, после того как к нему применил насилие отец. Предварительной причиной смерти является удушение. Во время обыска была найдена плеть и "Библия", и якобы, обронили такую фразу, что не исключено, что речь идет о секте", — сообщил Кирилл Солодков – собственный корреспондент ВГТРК в Уральском федеральном округе.То ли сектанты, то ли религиозные фанатики. Жили скромно и видимо очень тихо, ведь никто из соседей их не только никогда не видел, но и не слышал. 12-этажка в районе "Вторчермета", сотни семей, но за этой неприметной дверью, на 7 этаже, ребенок остался один на один с чудовищными пытками, которые дающая показания мать, если верить источникам, назвала воспитательным процессом."Знаю, что они заезжали 17 октября к нам. Они православные видимо, в юбке и замотанная девушка была", — говорит соседка."Мы вообще этих соседей даже в лицо не видели, я даже не знала, что там внизу съемщики", — рассказала другая соседка.Смерть якобы наступила случайно, но вместо того, чтобы вызвать полицию, ребенка несколько дней пытались воскресить молитвами и только потом изверги приняли решение захоронить тело в парке.Открыт вопрос и с тем, почему ребенка так жестко наказывали. Версий много, одна из них, что родители практиковали флагелланство, то есть истязание плоти для стяжания духа и очистки от скверны путем самобичевания – избиения кнутом, бичом или плетью."Аскетическая традиция, когда человек изнуряет себя, свою плоть. Это редчайшие случаи, когда люди начинают себя истязать, свою плоть какими-то ремнями, еще там дополнительными приспособлениями. В церковной православной традиции возносить на себя клятву или налагать прещение считается дурным тоном и на это есть запрет", — прокомментировал Вильям Шмидт, религиовед, теолог.Культ возник еще в ХIII веке и никогда не был присущ православной традиции. Стяжательства плоти на Руси порицались как грех и не моли применяться к ребенку, хоть описания самобичевание и встречалось в "Святом писании" и "Жития святых". Не характерна православию и практика экзорцизма. Которым по еще одной версии и занимались родители убитого, пытаясь изгнать из ребенка беса."То есть считалось, что как сказано в Писании, что это изгоняется постом и молитвой. Поэтому необходимо у людей, у которых есть подозрение, что они одержимы, необходимо поощрять аскетичную жизнь, постничество, и более частый режим причащения и исповеди. Любые обряды изгнания, если они были благословлены, то это требовало присутствия священника, который этот обряд проводит", — говорит Лариса Астахова, заведующая кафедрой теологии МГЛУ, доктор философских наук.Представители религиозных общин Екатеринбурга опровергают связь с семьей. Религиозные фанатики, пытавшие ребенка, дабы очистить его от скверны — принять ответственность за своё деяние и раскаявшись, очистить от скверны уже себя, почему-то не захотели, трусливо подавшись в бега.